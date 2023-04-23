У хозяек шок! Что положить в массу, чтобы получились нежнейшие сырники — растают во рту

Любители сырников давно поделились на два лагеря, кто-то кладет в массу яйца, а кто-то — нет. Впрочем, в обоих случаях сырники могут получиться далекими от идеала — разваливаться, быть резиновыми. Шутки шутками, но дело именно в яйцах.

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Опытные кулинары твердят, что если не добавить в массу яйца, то сырники будут распадаться. И, напротив, переборщив с продуктом, на выходе можно получить безвкусные «камни» вместо легкого воздушного лакомства.

Так, повара давно решили эту проблему и всем советуют: при приготовлении добавляйте в тесто желтки из расчета три штуки на килограмм творога. Это свяжет массу, и она не будет слишком жидкой. Сырники получатся нежнейшими, будут таять во рту.

Источник: «БелНовости».