Будет как новенький: натрите этим копеечным средством смеситель — результат приятно удивит

У некоторых хозяек дома стоят бронзовые краны и смесители, которые эффектно и дорого смотрятся, но со временем теряют свой блеск. Вернуть его поможет копеечное средство. Ингредиенты для него есть практически у каждого дома.

Отличное чистящее средство можно сделать из муки, соли и шестипроцентного уксуса. По одной чайной ложке средств нужно смешать в удобной емкости. После этого нанесите получившийся состав на загрязненный кран, пишет remstroiblog.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Средство нужно оставить на полчаса для лучшего эффекта, а затем смыть теплой водой и протереть смеситель сухой тряпкой. Ваш кран вновь засияет как новенький.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от неприятного запаха в раковине на кухне. Для этого вам понадобится всего лишь несколько ложек соды.