Заберут диван, ванну, холодильник: москвичам напомнили, как избавиться от крупногабаритных предметов

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил горожанам о сервисе «Вывоз ненужных вещей», с помощью которого жители столицы могут избавиться от крупногабаритных предметов. Данная услуга работает уже полтора года. С ее помощью было утилизировано больше тысячи тонн техники и мебели (почти 34 тысячи предметов).

«Сначала брали только бытовую технику, ванны и автомобили. Около полугода назад возможности сервиса расширили — к примеру, в список вошли мебель и оконные рамы. Большинство предметов вывозим бесплатно, к тому же в заявке можно указать сразу несколько ненужных вещей, — пишет Собянин в Telegram. — Сервис популярен у москвичей. Важно, что все предметы отправляются либо на переработку, либо на утилизацию».

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