Уничтожите всех колорадских жуков: самое эффективное средство для обработки картофеля перед посадкой

Опытные садоводы знают, что колорадские жуки являются одними из самых опасных вредителей для картофеля. Поэтому важно вовремя защитить клубни от этого вредного насекомого.

Так, перед высадкой картофель необходимо качественно обработать. Для этого лучше всего выбрать препарат «Престиж».

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По мнению дачников, именно он защитит культуру не только от колорадского жука, но и от медведки, проволочника, личинок хруща, цикадок, гусениц. Этот препарат также убережет картофель от грибковых болезней (гнили, парши, фитофтороза и ризоктониоза), пишет портал 7sotok.