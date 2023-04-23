Девяностые возвращаются: названа самая модная обувь весны и лета 2023 года

Мода 1990-х вновь вернулась на мировые подиумы. Это касается не только одежды и аксессуаров, но и обуви. Как рассказали стилисты, этой весной на пике моды обувь, которая напоминает культовые модели тех лет.

Итак, туфли и ботильоны на платформе в стиле кукол Bratz с бешеной скоростью набирает популярность в этом сезоне. В подобной обуви в свет уже выходили такие голливудские дивы, как Дженнифер Лопес, Лили Коллинз, Рита Ора, пишет marieclaire.ru.

Стилисты рассказали, что такие модели можно смело сочетать с расклешенными джинсами и миниатюрными юбками.