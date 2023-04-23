Загляните туда и вы будете в шоке — это место в микроволновке грязнее лужи

Многие хозяйки даже не подозревали, что тарелка и стенки в микроволновке далеко не самые грязные места. Опытные чистюли советуют уделять этому участку особое внимание, иначе в протирании такого чуда техники вообще нет смысла.

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Именно на этом месте копится жир, оно словно магнит для брызг от еды, даже если вы используете крышку для разогрева. Если эту часть микроволновки не чистить, то с годами она точно станет грязнее лужи.

Как некоторые могли догадаться, речь о вентиляционных решетках. Они считаются самым грязным местом в микроволновке, и мыть их лучше и проще всего в посудомоечной машинке, а если таковой нет, то под струей проточной воды с помощью привычных моющих средств.

Впрочем, если жир достаточно долго копился, то придется приложить немало усилий, чтобы от него избавиться.

Источник: The Sun.