Смешайте эти средства и оставьте на ночь — уставшие тряпки для уборки будут как новые

Стирать тряпки после уборки считается обязательной процедурой, однако идея кидать их в машинку, где помимо прочего стирается нижнее белье, не всем по нраву. Рассказываем, как решить эту проблему — и вещи не будут «страдать» от грязного соседства и тряпки для уборки будут всегда чистые.

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О лайфхаке рассказала «королева чистоты» Ками Лараэ. Девушка долго тестировала этот способ, прежде чем поделилась им с публикой. Она замачивала грязные тряпки в ведре с кипятком, добавляла столовую ложку отбеливателя, столько же любого моющего средства и оставляла на ночь.

Наутро нужно промыть тряпки и хорошенько просушить на солнце. Чистюля уверяет, даже самые уставшие тряпки для уборки будут как новые!

Источник: The Sun.