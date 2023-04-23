Что делать со шторой для душа, чтобы на ней не образовывалась плесень — хитрый и очень простой способ

Из-за повышенной влажности на шторке для душа может появиться плесень. Увидев это, хозяйки тут же ее выбрасывают. С одной стороны, это верное решение, поскольку такой предмет требует частой замены, примерно раз в три месяца. А с другой стороны, при должном уходе можно сэкономить на покупке новой шторки.

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Главная ошибка домочадцев в том, что после купания они оставляют шторку прилипшей к ванне, не дав ей просохнуть. Это и есть причина возникновения плесени.

Чтобы любимая шторка еще долго радовала глаз, нужно открывать дверь в ванной после водных процедур и не оставлять занавеску внутри ванной — так она быстрее просохнет.

Если вы заметили, что на занавеске появилась плесень, опрыскайте ее белым уксусом и оставьте на 20 минут, после смойте.

Источник: The Sun