Так хранить картофель на кухне категорически нельзя — испортится вдвое быстрее

Многие хозяйки хранят картофель на кухне под раковиной, поскольку знают, что этот овощ любит сухие и прохладные места. Делая так, они поступают правильно. Однако зачастую хозяйки кладут в одну корзину с картошкой и другие овощи, совершая тем самым главную ошибку — так категорически нельзя делать.

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Этот овощ в соседстве с картошкой губителен для него. Если положить их в одну корзину, то клубнеплод испортится вдвое быстрее. Поэтому чтобы продлить свежесть картофеля, не стоит укладывать его в один ящик с репчатым луком.

Лук выделяет соединения, негативно сказывающиеся на сохранности овоща. То же самое и в обратном порядке: картошка содержит вещества, которые вредят луку, и он также может начать быстрее портиться.

Источник: belnovosti.by