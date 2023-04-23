Думали к счастью, но это не так! Что на самом деле означает, если в доме бьется посуда

Многие привыкли думать, что если дома бьется посуда, то это обязательно на счастье. Однако у эзотериков существует несколько трактовок. Каждая из них зависит от того, что конкретно разбилось и в чьих именно руках.

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Так, считается, что если разбилась детская посуда, то есть вероятность, что малыша сглазили.

Если у замужней женщины выпал из рук фужер или пустая кружка мужа, то это верная примета, что супруг неверен или же в скором времени в его жизни появится другая.

Но не все так печально. У битой посуды есть и положительная трактовка. Например, если предмет выпал из рук бизнесмена, то вскоре его ждет волна удачи и увеличение дохода. А расколотая на мелкие части посуда на свадьбе сулит молодожена долгую и счастливую совместную жизнь.

Источник: belnovosti.by