Кто может выйти на пенсию в 2023 году, напомнил эксперт

Из-за того, что пенсионный возраст, согласно реформе, увеличивается постепенно, в 2023 году выйти на пенсию на общих основаниях не получится. Зато это можно сделать досрочно. На каких основаниях – журналистам рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Итак, какие есть льготные категории? Прежде всего, это те, кто работал в особых условиях – под землей, в горячих цехах, с вредными факторами. Мужчины могут уйти на пенсию в 50 лет, если стаж такой работы у них составлял десять лет, женщины – в 45 при стаже в 7,5 лет. Общий стаж при этом должен быть не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

Другая категория — это те, кто работал в тяжелых условиях: участники экспедиций, рабочие, занимавшиеся лесозаготовками, лесосплавом, погрузкой в портах, обеспечением безопасности на транспорте. Стаж такой работы должен быть не менее 12,5 лет для мужчин и 10 лет для женщин.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Есть ряд других профессий, подпадающих под особые условия. Выйти на пенсию раньше могут сотрудники гражданской авиации, водители наземного транспорта на городских линиях, работники исправительных учреждений, спасатели и пожарники. Такое право есть и у женщин-сотрудниц текстильных предприятий, а также работавших трактористами или машинистами.