Кто может выйти на пенсию в 2023 году, напомнил эксперт

Из-за того, что пенсионный возраст, согласно реформе, увеличивается постепенно, в 2023 году выйти на пенсию на общих основаниях не получится. Зато это можно сделать досрочно. На каких основаниях – журналистам рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Итак, какие есть льготные категории? Прежде всего, это те, кто работал в особых условиях – под землей, в горячих цехах, с вредными факторами. Мужчины могут уйти на пенсию в 50 лет, если стаж такой работы у них составлял десять лет, женщины – в 45 при стаже в 7,5 лет. Общий стаж при этом должен быть не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.
Другая категория — это те, кто работал в тяжелых условиях: участники экспедиций, рабочие, занимавшиеся лесозаготовками, лесосплавом, погрузкой в портах, обеспечением безопасности на транспорте. Стаж такой работы должен быть не менее 12,5 лет для мужчин и 10 лет для женщин.
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Есть ряд других профессий, подпадающих под особые условия. Выйти на пенсию раньше могут сотрудники гражданской авиации, водители наземного транспорта на городских линиях, работники исправительных учреждений, спасатели и пожарники. Такое право есть и у женщин-сотрудниц текстильных предприятий, а также работавших трактористами или машинистами.
В некоторых случаях досрочная пенсия полагается в связи с социальным статусом. Речь идет о многодетных матерях, которые вырастили не менее троих детей, имеющих 15 лет стажа и установленное нормативами количество пенсионных баллов. Если детей трое, то можно уйти на отдых в 57 лет, если четверо — то в 56 лет, при большем количестве детей — в 50 лет. Льгота также касается инвалидов и родителей детей-инвалидов, тех, кто работал в районах Крайнего Севера и приравненных к нему условиях. Военным полагается пенсия по выслуге лет.
Для того, чтобы оформить досрочную пенсию, надо подать заявление в Социальный фонд России и приложить документы, подтверждающие это право.
По материалам информационного агентства «Прайм».