Натуральный крем и стоит копейки: антивозрастные средства - не хуже люкса

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг антивозрастных кремов, которые отличаются качественным составом и стоят сущие копейки. По мнению экспертов, дамам стоит присмотреться к этой косметике.

На третьем месте - Deluxe Day Face Cream. Крем подходит женщинам 40+. Считается, что средство эффективно разглаживает морщины и подтягивает кожу лица.

На втором месте расположился краснополянский «Прополис». Крем не содержит в составе вредную химию, а цена его - самая бюджетная.

И лидер рейтинга - WELEDA «Гранатовый». Эксперты заявили, что у этого средства самый сильный лифтинг-эффект. И состоит косметика исключительно из природных компонентов.

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