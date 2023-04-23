Уже сбывается: объявлен честный курс доллара на июнь - отдышитесь

Экономические аналитики считают, что курс доллара может ослабнуть в июне 2023 года. И главная причина - цены на нефть.

Уже сейчас российская нефть Urals за последний месяц поднялась в стоимости до $51,15. Если так и дальше пойдет, то рубль вернет свои позиции.

Кроме того, власти США в мае могут повысить процентную ставку на 0,25 процентных пункта из-за инфляции, а это тоже ослабит доллар.

Соответственно, в июне, считают некоторые эксперты, «американец» дойдет до 71 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».