Уже сбывается: объявлен честный курс доллара на июнь - отдышитесь

Экономические аналитики считают, что курс доллара может ослабнуть в июне 2023 года. И главная причина - цены на нефть.
Уже сейчас российская нефть Urals за последний месяц поднялась в стоимости до $51,15. Если так и дальше пойдет, то рубль вернет свои позиции.
Кроме того, власти США в мае могут повысить процентную ставку на 0,25 процентных пункта из-за инфляции, а это тоже ослабит доллар.
Соответственно, в июне, считают некоторые эксперты, «американец» дойдет до 71 рубля.
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