Поставьте на ночь возле кровати тарелку с лимоном - утром не узнаете себя

Еще наши предки считали, что лимон способен выводить из организма человека лишние шлаки и придавать энергию. Поэтому многие и выпивают каждый день воду с этим фруктом.

Однако есть и другой способ - ускорить работу организма. Возьмите лимон. Разрежьте на четыре дольки, положите в тарелку и поставьте ее на ночь у кровати.

Во-первых, вы быстро уснете. Кроме того, лимон способен очистить воздух в комнате и напитать его полезной энергией.

Поэтому утром вы будете бодры и энергичны.

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