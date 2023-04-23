Скидки до 35%: «Аэрофлот» упростил покупку внутренних и зарубежных рейсов

К слову, акция продлится до 27 апреля. А доступ к самому путешествию начнется первого мая и закончится 31 числа этого же месяца.

Например, рейс из Москвы в Санкт-Петербург в период данной акции обойдется в чуть более четырех тысяч рублей, а долететь до Пекина в Китае удастся за 40 048 рублей.

Напомним, ранее Клава Кока объяснила, почему она улетела в Париж.