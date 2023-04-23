Скидки до 35%: «Аэрофлот» упростил покупку внутренних и зарубежных рейсов

Стало известно, какой сюрприз для россиян приготовила компания «Аэрофлот».
Оказалось, перевозчик решил сделать скидки россиянам на билеты по России и зарубежным странам.
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«Акция действует на прямые перелеты по всем направлениям маршрутной сети «Аэрофлота» (исключение — субсидируемые и «плоские» направления). Билеты со скидкой отмечены специальным знаком», – отметили в официальном телеграм-канале компании.
К слову, акция продлится до 27 апреля. А доступ к самому путешествию начнется первого мая и закончится 31 числа этого же месяца.
Например, рейс из Москвы в Санкт-Петербург в период данной акции обойдется в чуть более четырех тысяч рублей, а долететь до Пекина в Китае удастся за 40 048 рублей.
Напомним, ранее Клава Кока объяснила, почему она улетела в Париж.