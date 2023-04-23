Рывок! Объявлен курс доллара на 24-28 апреля: лучше присядьте

Экономические аналитики уверены, что в ближайшее время рубль начнет возвращать свои позиции, так как укрепление доллара было стихийным.

В понедельник, 24 апреля, ожидается, что «американец» ослабеет до 80 рублей, а к пятнице, 28 апреля, - до 78.

Падение рубля, по мнению экспертов, было связано с уходом из нашей страны ряда иностранных компаний. Но если власти будут выполнять все условия по платежному балансу, то российская валюта быстро совершит рывок.

Кроме того, скоро начнется налоговый период, который также поддержит рубль.

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