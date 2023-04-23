«К увеличению фактической безработицы»: что будет при резком снижении цен на продукты

Эксперт рассказала о последствиях резкого снижения цен на продукты.

По словам Лебединский, такая ситуация спровоцирует рост экспорта. А вот импорт станет невыгодным. Качество отечественных продуктов из-за отсутствия конкуренции со стороны импортеров станет хуже.

А позже и экспорт снизится. Так как продукты с плохим качеством не будут пользоваться спросом.

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