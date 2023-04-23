Эксперты определились, нужно ли добавлять яйца для приготовления сырников

Стало известно, нужно ли класть яйца в массу для приготовления сырников.

Оказалось, для идеальных сырников будет достаточно одного яйца. Большее количество приведет к тому, что тесто для будущих сырников получится слишком жидким. И нужно будет добавлять много муки, что испортит вкус блюда.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот отсутствие яиц в массе для жарки сырников станет причиной того, что блюду сложно будет придать красивую форму. Об этом рассказали в belnovosti.by.