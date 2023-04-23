Лучше откажитесь: эти три прически состарят даже молодую и привлекательную

Прически

Прически. Фото: Global Look Press

Эксперты посоветовали не использовать эти варианты смены имиджа.

Стало известно, от каких причесок стоит воздержаться. Они могут добавить несколько лет женщине.

Оказалось, лучше отказаться от XXL начеса. Во-первых, такой начес травмирует волосяные луковицы. Во-вторых, создает неестественный объем волос. Поэтому такая прическа старит свою обладательницу.

Лучше сделать каскад с прореженной челкой, а также текстурный боб, чем паж с прямой челкой. Этот вариант подчеркнет все морщины.

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А еще стоит присмотреться к микробобу с пробором посередине. В отличие от бэби-бенга, микробоб не подчеркивает слишком широкие лбы. Об этом рассказали в yapokupayu.ru.

Напомним, ранее стали известны самые модные очки этого лета.

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