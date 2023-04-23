Лучше откажитесь: эти три прически состарят даже молодую и привлекательную

Стало известно, от каких причесок стоит воздержаться. Они могут добавить несколько лет женщине.

Оказалось, лучше отказаться от XXL начеса. Во-первых, такой начес травмирует волосяные луковицы. Во-вторых, создает неестественный объем волос. Поэтому такая прическа старит свою обладательницу.

Лучше сделать каскад с прореженной челкой, а также текстурный боб, чем паж с прямой челкой. Этот вариант подчеркнет все морщины.

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А еще стоит присмотреться к микробобу с пробором посередине. В отличие от бэби-бенга, микробоб не подчеркивает слишком широкие лбы. Об этом рассказали в yapokupayu.ru.