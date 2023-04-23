Вкус из детства: как приготовить подливу для мяса родом из СССР

Если хочется кулинарного разнообразия и при этом страшно рисковать пробовать экзотические блюда, можно приготовить забытое родное.
Если в детстве вы познакомились с подливой для мяса, то вы знаете этот волшебный вкус добавки из СССР.
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Необходимо взять 700 г мяса, 700 мл воды, 2 луковицы, 1 ст. ложку томатной пасты, 1,5 ст. ложки пшеничной муки, 1/3 ч. ложки сахара, 30 г сливочного масла, 2 ст. ложки растительного масла, соль, черный молотый перец и горошек по вкусу.
Способ приготовления очень простой. Для начала мясо и отдельно лук с сахаром обжаривают на сковородах.
Далее мясо и лук соединяют, добавляют воду накрывают крышкой. Иногда нужно помешивать блюдо.
Дождитесь закипания, а потом зачерпните три половника бульона. На разогретую сковороду положите сливочное масло и высыпьте муку. Это нужно обжарить до золотистого цвета.
Добавьте далее бульон. Заправка должна получиться однородной.
Содержимое второй сковороды затем выливают в емкость с мясом. И туда же перец, соль и томатную пасту. И все это тушат около 40-60 минут. Об этом рассказали belnovosti.by.
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