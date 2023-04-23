Спасет крупу от вредных насекомых: просто положите рядом гвозди

Чтобы сварить вкусную кашу из манной или любой другой крупы, нужно сохранить ее качество. И в этом деле помогут гвозди.

Хранение крупы вместе с этими металлическими вещами спасет будущую кашу. Наличие металла рядом с крупой не даст вредным жучкам появиться в банках для хранения.

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Также вместе с гвоздями кладут металлическую ложку или просто шарики из фольги. Об этом рассказали в belnovosti.by.