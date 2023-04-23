Когда остальные средства не справляются: как с помощью бензина избавиться от пятен на обоях

Стало известно, как вывести с обоев пятно с помощью бензина.

Случается, что на обоях появляется ненавистное пятно. При этом грязь со стен не получается смыть привычными способами. Для этого опытные домохозяйки берут бензин и кусок ткани или салфетку.

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Необходимо приложить салфетку к грязной стене на 10-15 минут. Больше этого времени не нужно держать ткань на поврежденном месте. Поскольку бензин может разъесть обои, предупреждают в ivd.ru.