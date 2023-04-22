Уже с первых дней лета 2023: для всех россиян с детьми появилось новое правило по выплатам

В России проживает большое количество семей с детьми. Им положены различные выплаты. Не так давно прошла их индексация. На этот раз Социальный фонд России сделал важное заявление для всех россиян, которые получают выплаты из материнского капитала.
Отмечается, что уже с июня этого года вводится единая дата доставки выплат на детей до трех лет. Сумма будет начисляться пятого числа каждого месяца.
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А также объявлено, что согласно новым правилам с июня средства будут поступать за прошлый месяц, а на данный момент их начисляют за текущий.
Важно знать, что переход на единую дату произойдет автоматически. Уведомления уже начали рассылать с конца марта, пишет mk-mari.ru.