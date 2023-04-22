Ссор не избежать: назван единственный знак, который наладит отношения с близкими

Так Овны будут заняты домашними хлопотами, но при этом они параллельно найдут интересные занятия. А Тельцы смогут избавиться от всякого старья и поимеют с этого выгоду, так как найдут покупателей. Близнецам нужно подготовиться к тому, что их планы резко поменяются, так как обстоятельства поменяются. Раки ощутят неожиданный прилив сил и смогут успешно совмещать несколько дел.

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Астрологи отметили, что Львам необходимо задуматься о будущем. Им нужно будет принять определенные меры. А вот Девам лучше избегать скандалов, в особенности со склочными персонами. В этот день у Весов будет поток идей, но для их осуществление потребует приличное количество времени. Скорпионы не смогут и дальше игнорировать тех, кто у них просит помощи.

Стрельцам лучше подготовится к ссорам. Им не избежать выяснений отношений с близкими, но все закончится благополучно. Козероги в этот день могут смело заняться сменой обстановки дома. Водолеев ждут скучные дела, однако уйти от просьб будет невозможно. А Рыбы выступят в роли оракула: все, о чем они недавно предупреждали, точно сбудется, сообщает телеканал «Мир 24».