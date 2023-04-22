Бросьте этот овощ в унитаз вечером — утром вас будет ждать сюрприз

Многие считают туалет одним из самых грязных мест в квартире. Это верно, даже если ваш унитаз сияет белизной, он все равно остается рассадником всевозможных бактерий. Бороться с этой проблемой можно с помощью магазинной химии. Но экономные хозяйки советуют не тратиться, а использовать для этих целей чеснок.

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Дело в том, что овощ содержит большое количество аллицина. А это вещество очень эффективно в борьбе с бактериями, грибком и паразитами. Достаточно всего пяти грамм чеснока, чтобы ваша сантехника полностью очистилась.

Инструкция простая: бросьте перед сном в унитаз очищенный зубчик овоща, а утром его смойте. Этот простой трюк нужно повторять не менее двух раз в неделю, тогда у бактерий и прочих нежелательных элементов не останется никаких шансов.

Источник: belnovosti.by