Как проверить качество творога: добавьте в него каплю йода — все сразу станет ясно

Как известно, на наше здоровье очень сильно влияет то, что оказывается на столе. Поэтому многие перед покупкой продуктов пристально изучают этикетку. Но, к сожалению, некоторые производители хитрят и умалчивают о тех ингредиентах, которых в составе быть не должно.

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Например, чтобы творог казался жирнее, чем он есть на самом деле, на производстве могут добавлять в него крахмал. По вкусу такой продукт будет трудно вычислить, а нести его в лабораторию слишком накладно. Именно на это и рассчитывает недобросовестный производитель.

Однако способ проверить творог самостоятельно все же есть, просто о нем мало кто знает. Врач-терапевт Юлия Коваленко рассказала о том, что это можно сделать с помощью обычного йода. Для этого нужно добавить капельку препарата в чашку с творогом и посмотреть, изменится ли его цвет.

«Если капля йода на твороге не изменила цвет, то продукт без крахмала. Если желто-коричневый цвет йода стал фиолетовым, то крахмал есть», — говорит специалист.

Источник: gazeta.ru