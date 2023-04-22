Как проверить качество творога: добавьте в него каплю йода — все сразу станет ясно

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com/freepik

Цвет препарата расскажет больше, чем производитель на этикетке.

Как известно, на наше здоровье очень сильно влияет то, что оказывается на столе. Поэтому многие перед покупкой продуктов пристально изучают этикетку. Но, к сожалению, некоторые производители хитрят и умалчивают о тех ингредиентах, которых в составе быть не должно.

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Например, чтобы творог казался жирнее, чем он есть на самом деле, на производстве могут добавлять в него крахмал. По вкусу такой продукт будет трудно вычислить, а нести его в лабораторию слишком накладно. Именно на это и рассчитывает недобросовестный производитель.

Однако способ проверить творог самостоятельно все же есть, просто о нем мало кто знает. Врач-терапевт Юлия Коваленко рассказала о том, что это можно сделать с помощью обычного йода. Для этого нужно добавить капельку препарата в чашку с творогом и посмотреть, изменится ли его цвет.

«Если капля йода на твороге не изменила цвет, то продукт без крахмала. Если желто-коричневый цвет йода стал фиолетовым, то крахмал есть», — говорит специалист.

Источник: gazeta.ru

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