Как почистить лейку душа от накипи и извести — все само отвалится

Если вы заметили, что со временем напор воды в душе стал хуже. Посмотрите внимательно на лейку, возможно, некоторые ворсинки забились и поэтому стали хуже пропускать жидкость.

Если дело в этом, то не спешите разбирать устройство или покупать новую насадку. Потому что есть отличное средство, которое легко справится с этой проблемой.

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Вам потребуется: плотный целлофановый пакет и бутылек с уксусом. Кислота должна быть теплой. Налейте уксус в пакетик и аккуратно наденьте его на лейку таким образом, чтобы устройство погрузилось в кислоту. Закрепите пакет с помощью резинки и забудьте о нем на несколько часов. Когда время пройдет, лейку можно достать и ополоснуть чистой водой: весь налет отвалится сам.

Перед тем как приступать к чистке, проведите тест с уксусной кислотой на незаметном участке устройства.

Источник: belnovosti.by