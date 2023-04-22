Как победить плесень в ванной комнате с помощью лимона — проблема уйдет навсегда

Многие годами сражаются с плесенью в ванной комнате. Но вывести ее раз и навсегда не могут. Это неудивительно, ведь грибок любит воду. А уменьшить влажность в помещении с душем у вас вряд ли получится.

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Магазинная химия помогает слабо: пока вы вытираете плесень в одном месте, за вашей спиной образуется новая порция грибка. Однако у опытных хозяек все же есть в запасе способ, который поможет навсегда решить этот наболевший вопрос.

Для приготовления чудо-средства вам потребуется сок 2-х крупных лимонов и поваренная соль. Смешайте ингредиенты и с помощью губки нанесите состав на проблемные участки. Через несколько минут средство можно удалить.

Обработку рекомендуется проводить несколько раз в месяц. Да, вы потратите немного времени, зато избавитесь от плесени навсегда.

Источник: belnovosti.by