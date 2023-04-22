Это уже точно: в мае пенсионеры получат на 10 тысяч рублей больше обычного

Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что единовременные выплаты, которые приурочены ко Дню Победы и предназначаются для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, будут увеличены.

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«В текущем году мы увеличим выплаты нашим уважаемым ветеранам. Мы выросли с этим поколением. Это наши бабушки и дедушки. Я уверен, что мы должны оказывать им такие знаки внимания каждое 9 мая», — сказал губернатор.

Отмечается, что раньше сумма единовременной выплаты была 15 тысяч рублей, а в этом году она будет больше – 25 тысяч. Остальные категории граждан, получавшие выплаты ранее, будут удостоены той же суммой, что и в 2022 году, об этом пишет tvernews.ru.