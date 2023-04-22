«Правят балом»: Володина назвала главный цвет последней недели апреля, который принесет удачу

Василиса Володина уже много лет занимается астрологией. Многие знают ее благодаря шоу «Давай поженимся!». Она регулярно дает прогнозы и в обычной жизни. Астролог рассказала, какой цвет принесет удачу в последнюю неделю апреля. Она сообщила, одежду какого оттенка лучше носить с 24 по 30 апреля.
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Володина ранее рекомендовала носить одежду в зеленом цвете. А теперь на смену ему пришли оттенки от голубого до лазруного.
«Не буду изощряться в названиях оттенков, вдруг ошибусь. Просто скажу – в ближайшую неделю именно те, что на экране, правят бал. Носите сами, дарите такие подарки, ищите людей, одетых в эти цвета как символ удачи», – рассказала астролог в своем Телегарм-канале.
Фото: соцсети Василисы Володиной