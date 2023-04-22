Не сажайте лук два года подряд на одном и том же месте — чередуйте его с этими культурами

Опытные дачники никогда не станут сажать лук на одном и том же месте два года подряд. Это приведет к истощению почвы и снижению урожайности. Не стоит также чередовать лук с чесноком, так как оба растения относятся к подсемейству луковых и требуют одних и тех же питательных веществ.

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А вот картофель, бобовые, огурцы, помидоры и болгарский перец будут отлично себя чувствовать на прошлогодней луковой грядке. Поэтому вы можете смело их чередовать с луком и чесноком.

Источник: ogorod.video