Посадите это растение рядом с картофелем — урожайность вырастет минимум в 2 раза

У растений все как у людей. Есть те, которые замечательно уживаются на одной территории и даже помогают друг другу становиться лучше. А есть такие, которые не выносят соседства и чахнут, когда кто-то пытается пустить корни рядом с ними.

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Например, у картофеля есть «идеальная пара» которая помогает ему расти и развиваться. Опытные огородники точно знают, что это горох. Обратите внимание: речь идет не о сладком сорте растения, а об овощном.

Когда горох и картофель встречаются на одной территории, урожайность последнего вырастает минимум в 2 раза. Это связано с тем, что горох обогащает землю азотом и фосфором, а эти элементы является мощными стимуляторами клубнеобразования.

Сажать горох нужно в одну лунку с картофелем. Это делается так: выкапывается ямка, в нее помещают семенной картофель и прикапывают его землей. Затем в лунку бросают пророщенный горох и прикрывают его слоем почвы.

Источник: ogorod.video