Как приготовить нежнейшую печень без сливок и молока: секрет в сахаре

Принято считать, что печень перед готовкой нужно обязательно вымачивать в течение одного часа в молоке, сливках или сметане. Кулинары делают это для того, чтобы убрать горечь и сделать субпродукт нежнее.

Способ неплохой, но не идеальный. Во-первых, не всегда есть на это время, а во-вторых, нужных продуктов может не оказаться под рукой. Поэтому хитрые хозяйки уже давно смягчают вкус печени с помощью обычного сахара. У этого метода есть одно большое преимущество: не нужно ждать целый час. К готовке можно приступать уже через минуту.

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На один килограмм печени потребуется чайная ложка сахара. Все, что вам нужно — это посыпать субпродукт сладким песком и как следует перемешать. После этого печень можно обвалять в муке и поджарить на сковородке. Блюдо получится очень нежным!

Источник: ogorod.video