Затронет сразу 11 регионов: синоптики предупредили об ужасных погодных условиях

Стало известно о том, что на Россию надвигаются обильные осадки.

Сообщается, что в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Республике Алтай и Магаданской области погодные условия окажутся наиболее опасными.

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До 40 миллиметров осадков, а также ветер до 30 метров в секунду – такие погодные условия пагубно влияют на работу транспорта и энергоснабжение.

Синоптики добавили, что стоит быть аккуратнее и жителям Крыма, Адыгеи, Коми, Краснодарского края, а также Мурманской и Архангельской области, Ненецкого автономного округа. Такой прогноз предоставили специалисты vniigochs.ru.