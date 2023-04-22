Затронет сразу 11 регионов: синоптики предупредили об ужасных погодных условиях

Стало известно о том, что на Россию надвигаются обильные осадки.
Сообщается, что в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Республике Алтай и Магаданской области погодные условия окажутся наиболее опасными.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
До 40 миллиметров осадков, а также ветер до 30 метров в секунду – такие погодные условия пагубно влияют на работу транспорта и энергоснабжение.
Синоптики добавили, что стоит быть аккуратнее и жителям Крыма, Адыгеи, Коми, Краснодарского края, а также Мурманской и Архангельской области, Ненецкого автономного округа. Такой прогноз предоставили специалисты vniigochs.ru.
«Ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют вероятность возникновения единичных очагов возгораний на большей части Приволжского федерального округа, а также в Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях Северо-Западного ФО», – рассказали эксперты.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода будет на майских праздниках.