Назван самый неудачный день недели для появления на свет — это не понедельник

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com/cookie_studio

Рожденных в этот день ждут серьезные испытания.

Астрологи и эзотерики сходятся во мнении о том, что на судьбу человека влияют не только звезды, но и день недели, в который он появился на свет.

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Самым неблагоприятным временем считается пятница. Этот день имеет плохую энергетику. Он завершает рабочую неделю: все вокруг уставшие и злые. Поэтому у рожденных в этот день недели жизнь тоже будет не самая приятная. Пятничным людям придется с большим трудом добиваться своих целей, и, скорее всего, они никогда не достигнут больших высот. 

Вторым нежелательным днем является вторник. Рожденные в этот день люди будут постоянно сталкиваться с неожиданными препятствиями на своем пути. Преодоление преград будет отнимать все силы. Поэтому рассчитывать на крупные достижения или благополучную личную жизнь им тоже не приходится.

Источник: life.ru

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