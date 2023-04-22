Хозяйки забыли об этом эффектном трюке с чистящими и совершенно напрасно — палочка-выручалочка для тех, у кого есть ковры

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Раствор из этих средств бюджетный и чрезвычайно прост в приготовлении. Однако прежде чем приступить к чистке чудо-массой, следует хорошенько пропылесосить ковер, уделяя особое внимание местам наиболее частого контакта.

Далее берем ведро, наполненное на треть теплой водой, и всыпаем 30-50 гр стирального порошка (можно заменить на хозяйственное мыло). Перемешиваем до однородности.

Затем понадобится щетка. Круговыми движениями распределяем чистящую массу по ковру, после чего протираем смоченные участки сухой тряпкой, чтобы загрязнения впитались в ткань. По завершении расчешите ворс сухой щеткой и как следует просушите ковер.

К слову, стойким загрязнениям одного раза может не хватить. В таком случае нужно повторить процедуру.

По материалам belnovosti.by