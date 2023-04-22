Положите гвоздь в крупу и вы удивитесь эффекту — лайфхак, которым пользовались наши бабушки

Крупа, как правило, съедается не быстро. Она может стоять неделями, прежде чем хозяйки решат ее приготовить. А со временем, как известно, в емкостях с сыпучими продуктами могут завестись насекомые. Рассказываем, как эту проблему решить в два счета.
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Этим старым, но работающим лайфхаком пользовались еще наши бабушки. Они клали в банку с крупами чистые гвозди, или любой другой предмет из металла — подойдет та же ложка или несколько шариков из фольги, и впредь спали спокойно, не боясь за сохранность каш.
Металлические изделия гарантированно продлят срок годности круп и предупредят появление жучков. Главное, во время приготовления не забывать о том, что в банке лежит посторонний предмет.
По материалам belnovosti.by