Это место в комнате просто создано для зеркала — маленькая хитрость, от которой дизайнеры без ума

Правильно установленное зеркало не только подчеркнет достоинства фигуры, но и визуально расширит пространство, добавит света. Дизайнеры прекрасно это знают, а потому еще на этапе планирования объекта пользуются маленькой хитростью.

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Лучшим местом в комнате для установки зеркальной поверхности считается то, куда попадает природный источник света. Когда зеркало отражает солнечные лучи, изображение получается куда лучше, чем если бы оно отражало свет от лампы, и не мешает человеку.

Зная это, дизайнеры настоятельно не рекомендуют вешать зеркала на стены, где есть окно. Идеальным местом для его установки они назвали стены возле или напротив оконного проема. Тогда свет будет попадать в затемненные участки помещения, плюс сама комната станет более светлой и уютной.

По материалам belnovosti.by