Будете собирать помидоры ведрами: просто добавьте в грунт это средство через несколько дней после пересадки

Помидоры нуждаются в уходе на всех этапах развития растения, а особое внимание им следует уделять после пересадки в открытый грунт. Но не нужно спешить закладывать удобрения в лунку при посадке: подкормку томатов лучше отложить на некоторое время, чтобы растение успело адаптироваться.

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Опытные дачники советуют начинать вносить удобрения не ранее, чем через 15 дней после посадки на новое место. Обычно в почве не хватает калия, так как он вымывается из нее водой. Поэтому, если выдалась дождливая неделя, нужно обязательно добавить в грунт этот ценный элемент.

Также для развития помидорного куста очень важен фосфор, его тоже следует внести в этот период. Соблюдайте эти простые правила — результат вас точно порадует.

Источник: heaclub.ru