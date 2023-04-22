Не придется покупать химию: эти цветы помогут справиться с сорняками на участке

Дачникам рассказали, какие цветущие растения помогут избавиться от сорняков на участке.
Во-первых, поможет тимьян ползучий. Тимьян может оставаться зеленым даже зимой. Если она достаточно теплая. При этом растение не боится палящего солнца. А еще у него приятный аромат.
В-третьих, мазут ползучий.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
У этого растения приятные сиреневые цветки, которые расстилаются плотным ковром по земле.
В-третьих, пунцовый клевер улучшает глинистую почву и избавляет сад от сорняков. Однако нужно помнить, что это не многолетнее растение.
В-четвертых, флокс ползучий растет в виде цветочного ковра с розовыми, фиолетовыми и белыми оттенками. Об этом рассказали в marthastewart.com.