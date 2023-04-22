Не придется покупать химию: эти цветы помогут справиться с сорняками на участке

Сад

Сад. Фото: Global Look Press

Эти четыре варианта не только спасут ваш сад от вредных растений, но и украсят огород.

Дачникам рассказали, какие цветущие растения помогут избавиться от сорняков на участке.

Во-первых, поможет тимьян ползучий. Тимьян может оставаться зеленым даже зимой. Если она достаточно теплая. При этом растение не боится палящего солнца. А еще у него приятный аромат.

В-третьих, мазут ползучий.

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У этого растения приятные сиреневые цветки, которые расстилаются плотным ковром по земле.

В-третьих, пунцовый клевер улучшает глинистую почву и избавляет сад от сорняков. Однако нужно помнить, что это не многолетнее растение.

В-четвертых, флокс ползучий растет в виде цветочного ковра с розовыми, фиолетовыми и белыми оттенками. Об этом рассказали в marthastewart.com.

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