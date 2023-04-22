Не придется покупать химию: эти цветы помогут справиться с сорняками на участке

Дачникам рассказали, какие цветущие растения помогут избавиться от сорняков на участке.

Во-первых, поможет тимьян ползучий. Тимьян может оставаться зеленым даже зимой. Если она достаточно теплая. При этом растение не боится палящего солнца. А еще у него приятный аромат.

В-третьих, мазут ползучий.

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У этого растения приятные сиреневые цветки, которые расстилаются плотным ковром по земле.