Эта смесь уничтожит плесень в ванной за один прием: чудо-средство из того, что есть в каждом доме

Плесень в ванной комнате не редкое явление. В таких помещениях повышенная влажность, что считается благоприятной средой для распространения грибка. И если не купаться – не выход, то избавиться от назойливой плесени и отстрочить ее повторное появление очень даже реально.

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Для этого готовим чудо-раствор всего из двух компонентов. Они абсолютно безопасны и натуральны. Речь идет и поваренной соли и соке лимона.

Матерые чистюли советуют хорошенько перемешать ингредиенты, и нанести получившуюся массу на загрязнения — как правило, это межплиточные швы и стены вблизи душа.

Соленый лимонный сок не просто выведет плесень, но и отсрочит ее неприятное появление.

По материалам belnovosti.by