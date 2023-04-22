Обработайте этим средством картофель перед посадкой — проволочник забудет про ваш огород

Дачный сезон еще только начинается, но огородники уже давно наготове. Столько всего нужно сделать, что просто не укладывается в голове. Ведь для того чтобы получить хороший урожай нужно учесть все нюансы. Например, недостаточно просто просто посадить картошку в землю, очень важно заранее подумать, как ее потом защитить.

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Одним из самых опасных вредителей для картофеля является личинка жука-щелкуна. В народе ее называют проволочником. Этот паразит обитает в почве. И если случилось так, что он оказался на вашем участке, то можете попрощаться с планами на богатый урожай.

Предугадать появление вредителя не получится, но вы можете легко обезопасить от него картошку еще на этапе посадки. Для этого вам потребуется обработать клубни специальным раствором из воды и перманганата калия.

На 10 литров воды нужно взять 10 капель аптечного средства. Замочите картошку в составе на 30 минут, затем обсушите и начинайте высаживать.

Источник: ogorod.video