Держим 10 минут и смываем: как очистить закоренелый нагар от сковородки

Для хозяек головная боль - как оттереть закоренелый нагар от сковородки. Однако немногие знают, что есть народное средство, которое справится с задачей в считанные минуты.
Просто разведите в отдельной посуде три столовые ложки соды и две столовые ложки перекиси водорода. Тщательно перемешайте полученную кашицу и обмажьте ей загрязненные места на сковородке.
Подержите 10 минут, нагар слезет сам. Просто смойте его водой при помощи губки для посуды.
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