Будет не хватать этой продукции: из России уходит еще один популярный бренд

Магазин

Магазин. Фото: Global Look Press 

Стало известно, кто оставил отечественный рынок.

Компания Duracell решила расторгнуть партнерские отношения с Россией. 

Производитель батареек и аккумуляторов уходит с российского рынка. В ближайшее время магазин будут распродавать товар этой компании.

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К слову, известно, что решение приняли из-за отсутствия поставок продукции с завода компании в Бельгии. 

Также в компании  Duracell обвинили российские маркетплейсы в контрафакте. Некоторые продавцы удаляли объявления, а вот другие проигнорировали претензии бельгийского бренда.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему европейская валюта уже не та.

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