Будет не хватать этой продукции: из России уходит еще один популярный бренд

Компания Duracell решила расторгнуть партнерские отношения с Россией.

Производитель батареек и аккумуляторов уходит с российского рынка. В ближайшее время магазин будут распродавать товар этой компании.

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К слову, известно, что решение приняли из-за отсутствия поставок продукции с завода компании в Бельгии.

Также в компании Duracell обвинили российские маркетплейсы в контрафакте. Некоторые продавцы удаляли объявления, а вот другие проигнорировали претензии бельгийского бренда.