Что делать с клещом на собаке: главная ошибка, которую совершают владельцы животных

Если собаку укусил клещ, то ни в коем случае не пытайтесь снять паразита самостоятельно руками. Это ошибка, которую совершают люди и, тем самым, сильно вредят своему любимцу.

Дело в том, что вы можете нечаянно раздавить паразита и оставить его хоботок в теле животного. А это уже последствия.

Купите в ветеринарной аптеке так называемые удалители или съемники. Так можно оказать собаке первую помощь. Но потом все равно сразу везите к врачу. Клещ может быть опасным, и вы рискуете не успеть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».