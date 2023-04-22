Растопырит! Объявлен реальный курс доллара на майские праздники - лучше присядьте

Экономические аналитики заявили, что вряд ли курс доллара будет в мае таким, каким его спрогнозировали в Минэкономразвития РФ. Власти, напомним, закладывали цифру в 75 рублей, исходя из цен на нефть.

«Доллар, можно сказать, «растопырит». Мой прогноз на майские праздники - 80 рублей», - заявила финансист Екатерина Константинова.

И это при условии, что мы не увидим никаких новых геополитических сюрпризов.

Пока же доллар стоит 81,67 рублей, евро - 89,54 рублей.

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