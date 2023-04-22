Просто, но смело: Александр Рогов рассказал, какой модный элемент должен быть в весеннем гардеробе женщины

Стилист Александр Рогов назвал одну из самых модных вещиц этого года.
Знаменитость отметил, что этот предмет гардероба отлично впишется в весенний образ самых смелых девушек.
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Речь идет о белой рубашке. Ее стилист предлагает носить с черным ремнем из кожи. Рогов посоветовал выбрать удлиненную модель белой рубашки.
Александр Рогов отметил, в качестве примера можно обратиться к кадрам сериала «Секс в большом городе». Стоит взглянуть на персонажа Кэрри Брэдшоу, которую играет Джессика Паркер. Она носила белую рубашку с очень короткими шортами.
Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе». Фото: кадр из фильма «Секс в большом городе»
Именно этот вариант рекомендует Рогов в своем микроблоге.
Напомним, ранее была названа самая трендовая модель очков на лето.