Просто, но смело: Александр Рогов рассказал, какой модный элемент должен быть в весеннем гардеробе женщины

Стилист Александр Рогов назвал одну из самых модных вещиц этого года.

Знаменитость отметил, что этот предмет гардероба отлично впишется в весенний образ самых смелых девушек.

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Речь идет о белой рубашке. Ее стилист предлагает носить с черным ремнем из кожи. Рогов посоветовал выбрать удлиненную модель белой рубашки.

Александр Рогов отметил, в качестве примера можно обратиться к кадрам сериала «Секс в большом городе». Стоит взглянуть на персонажа Кэрри Брэдшоу, которую играет Джессика Паркер. Она носила белую рубашку с очень короткими шортами.