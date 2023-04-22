«Это же просто великая акция»: Никас Сафронов – про «Бессмертный полк»

В этом году на 9 Мая принято решение не проводить масштабную акцию «Бессмертный полк» из соображений безопасности. Поскольку традиционно на шествие с портретами героев Великой Отечественной приходят сотни, а то и тысячи людей. Люди пытаются найти возможность провести акцию в ином формате, хотя бы онлайн. Народный художник РФ Никас Сафронов – в числе тех, кто считает, что подобные мероприятия необходимы в сегодняшнее время.

«Я горжусь тем, что наши люди в таком количестве выходят на улицы и отдают дань памяти своим родным и близким! Это же просто великая акция, «Бессмертный полк», это величайшая историческая, красивая история, которая творится в наши дни буквально на наших глазах», - высказался Сафронов сайту Argumenti.

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