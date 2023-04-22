Три ложки этого дешевого удобрения подарят гору вкуснейшей клубники

Эксперты рассказали, как приготовить эффективную подкормку для клубники.

Для этого понадобятся четыре ингредиента: сода (50 граммов или три столовых ложки), йод (20 капель), древесная зола (один стакан) и 10 литров воды.

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К слову, перед использованием самодельного средства нужно дать ему настояться около трех часов. Об этом сообщили в Телеграм-канала «Дача | Мой домик».

Важно использовать только чистую воду. А еще нельзя нагревать раствор выше 50 градусов.