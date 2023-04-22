Три ложки этого дешевого удобрения подарят гору вкуснейшей клубники

Эксперты рассказали, как приготовить эффективную подкормку для клубники.
Для этого понадобятся четыре ингредиента: сода (50 граммов или три столовых ложки), йод (20 капель), древесная зола (один стакан) и 10 литров воды.
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К слову, перед использованием самодельного средства нужно дать ему настояться около трех часов. Об этом сообщили в Телеграм-канала «Дача | Мой домик».
Важно использовать только чистую воду. А еще нельзя нагревать раствор выше 50 градусов.
Важно помнить, что на один куст клубники требуется около 500 миллилитров раствора. Напомним, ранее стало было названо средство, которое станет отличным удобрением для помидоров.