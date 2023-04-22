Об этом рецепте знают лишь счастливчики: урожай клубники будет потрясающим, если ее поливать этим раствором

Урожай клубники будет сказочным, все соседи обзавидуются, если знать, чем поливать ягоду. Ведь она довольно капризна в уходе и любит заботу. Приготовьте своими руками этот раствор, и больше не придется ломать голову над тем, как повысить урожайность.

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Для чудо-раствора понадобятся несколько ингредиентов. Это 5 литров воды, полстакана сахара, 0,5 кг тертого на терке картофеля, 150 гр хлеба, 50 гр дрожжей, 3 ст ложки средства «Байкал» или какого-либо другого с живыми микроорганизмами. Тщательно нужно все смешать, оставить при комнатной температуре побродить три дня, затем готовую жидкость развести четырьмя частями воды. Каждому кустику должно достаться по литру такой подкормки.

По материалам сайта Izmor